شكرا لقرائتكم دى خيا "سد منيع" فى تدريبات مانشستر يونايتد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تألق الإسبانى دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزى فى مران فريقه استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من "البريميرليج" المقرر انطلاقه أغسطس المقبل. ويستعد يونايتد لمواجهة كريستيانسوند النرويجي يوم الثلاثاء المقبلة في إطار استعدادات الشياطين الحمر للموسم الكروي الجديد 2019/2020.

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