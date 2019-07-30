شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر على قيد شيكابالا في الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة أن الزمالك يرغب في الإبقاء على شيكابالا ضمن قائمة الفريق في الموسم المقبل.
وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية "تحدثنا مع الزمالك منذ فترة لضم شيكابالا وكان هناك ترحيب من جانب إدارة الزمالك للاستغناء عن اللاعب".
وأستكمل "ولكن قرار الزمالك قيد شيكابالا في الموسم المقبل الأفضل له في رأيي".
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