القيعي: علاقة الأهلى مع الدوري أساسية وغير ذلك حالة استثنائية...

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جدة - عمرو شويل أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادي الاهلي، أن جميع العوامل كانت تعمل للمنافس للفريق الأحمر من أجل التتويج ببطولة الدوري، ولكن في النهاية المارد الأحمر تمكن من الفوز بالبطولة . وأضاف القيعي في تصريحات لبرنامج ملك وكتابة علي قناة الأهلي، أن علاقة الفريق الاحمر مع الدوري أساسية وغير ذلك حالة استثنائية، مؤكدا أن اصرار لاعبي الفريق حسمت البطولة لصالح القلعة الحمراء في النهاية . Advertisements وأشار القيعي ، لو الدوري كان في الملعب فقط لتمكن الأهلي من تحقيق البطولة بأكثر من 80 نقطة ، موضحا أن اتحاد الكرة كان دائماً يستمع لجميع طلبات الفريق المنافس رغم اعتراض الاهلي. تمكن النادي الاهلي في انهاء بطولة الدوري بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 0/1، في مباراة القمة 118، التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، على إستاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام مباريات الدوري الممتاز لهذا الموسم 2019/2018.

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