شكرا لقرائتكم المقاصة يحصل على استغناء محمد إبراهيم من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أنهم حصلوا على الاستغناء الخاص بمحمد ابراهيم من نادي الزمالك. وقال ميدو في تلفزيونية " مازالت المفاوضات جارية معه للتوقيع، نعلم جيدا امكانياته" Advertisements واردف : قليل مانجد لاعب بإمكانيات محمد ابراهيم، ولكن لدينا سقف محدد من الرواتب لن نتخطاه. وتابع : لابد ان يكون هناك توازن بغرفة خلع الملابس ولن نصنع فروق مادية بين اللاعبين، والان نحن في مرحلة الاتفاق المادي معه.

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