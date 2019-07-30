شكرا لقرائتكم مصدر بإتحاد الكرة يكشف حقيقة حصول الأهلى على مكافأة مالية من الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بإتحاد الكرة، حقيقة ما يتردد حول حصول الأهلى على مكافأة مالية من اتحاد الكرة عقب الفوز بدرع الدورى رقم 41 فى تاريخه.

قال المصدر إن بطل الدورى وفقا للائحة المسابقة لا يحصل على مكافأة مالية من اتحاد الكرة، بعكس الحال فى كأس مصر والسوبر المحلى.

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تابع أن الأهلى وغيره من الأندية يحصلون على عوائد بث المباريات فقط وكذلك حقوق الرعاية الخاصة بهم، بينما لا يحصل بطل الدورى على مكافأة مالية من الجبلاية.

يذكر أن الأهلى فاز بدرع الدورى للمرة 41 فى تاريخه، كما فاز على الزمالك أمس بهدف نظيف فى ختام المسابقة.