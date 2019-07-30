شكرا لقرائتكم متعب عن الانتقالات الصيفية : حسم الخطوط العريضة بين اللاعب والنادي أمر هام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد متعب مهاجم المنتخب الوطني والاهلي السابق، عن القيمة المالية لعقده مع القلعة الحمراء في عام 2008 ، موضحاً أنه حصل علي 300 ألف جنيه بعد تحويل عقده من عقد ناشئين من 2003 الي 2008 .

واكد عماد متعب في تصريحات لقناة "تايم سبورت" ، أن اللاعب يجب أن يلتزم بعقده الذي وقع عليه مع ناديه ، مشيراً إلى أنه يرفض فكرة الترضيات في وسط الموسم خاصة أنه أمر يرجع الي مجلس الإدارة .

Advertisements

وأضاف متعب ، أن عقده عند انتقاله الي اتحاد جدة السعودي وصل الي 800 ألف جنيه ، مؤكداً أن الاتفاق علي الخطوط العريضة في الاتفاق بين اللاعب وادارة النادي امر هام للطرفين .

يذكر أن ، عماد متعب قد خاض فترة احتراف في الدوري السعودي خلال ناديي اتحاد جدة و التعاون قبل اعلان اعتزاله كرة القدم في العام الماضي .