شكرا لقرائتكم خالد الغندور : محمد إبراهيم كان أفضل من محمد صلاح وحزين على مستواه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إنه حزين على مستوى محمد إبراهيم لاعب الزمالك مع الفريق الأبيض خاصة أن اللاعب ما زال يواصل مسلسل إهدار الفرص فى المباريات الهامة.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أن مستوى محمد إبراهيم كان يصنف فى وقت من الأوقات بأنه أفضل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى .

تابع الغندور :" ما يقدمه محمد إبراهيم مع الزمالك ليس بحجم موهبته وجمهور الزمالك سامح اللاعب كثيرا لأنه ابن النادى".