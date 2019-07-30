شكرا لقرائتكم "الخليج 365" يكشف سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن ضم محمود متولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو النادي الأهلي في إنهاء صفقة محمود متولي مدافع الإسماعيلي مقابل ١٥ مليون جتيه مع امكانية حصول الإسماعيلي علي لاعب من الفريق الأحمر لمدة موسم علي سبيل الإعارة ولاعب اخر من خلال بيعه بشكل نهائي.

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ويكشف الخليج 365 سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة متولي وهو اصرار الأهلي علي عدم دفع القيمة المالية لحين اجتياز اللاعب للكشف الطبي، في الوقت الذي رفضت ادارة الإسماعيلي توقيع العقد الثلاثي الا بعد تحويل مبلغ ١٠ ملايين جنيه في حساب نادي الإسماعيلي، وهي قيمة الدفعة الأولي من الصفقة.

واتفق الطرفان ان يجري محمود متولي الكشف الطبي غدا، علي ان يعقب ذلك تحويل قيمة الدفعة الأولي من الصفقة ثم يتم توقيع العقود في النهاية.