شكرا لقرائتكم عواد : الإسماعيلي سيخسر في حالة عدم إنضمامي للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى إن فريقه سيخسر فى حالة عدم إنضمامه للزمالك. أضاف عواد في تصريحات تلفزيونية : " سعيد بتمسك رئيس الزمالك بوجودي، وسعيد أيضا برغبة جمهور الابيض" تابع : قراري هو الانضمام للزمالك مهما كانت المنافسة على هذا المركز داخل الفريق واثق في قدراتي وقادر على منافسة أي حارس متواجد".

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