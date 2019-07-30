شكرا لقرائتكم مدرب الهلال يستبعد إدواردو من الآسيوية.. ويضم كاريو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختار الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال اللاعب البيروفي الدولي أندري كاريو ليكون ضمن العناصر التي ستواجه أهلي جدة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء كاريو الذي وقع عقداً لمدة 4 مواسم مع الهلال، بدلاً من كارلوس إدواردو الذي شارك مع الأزرق في مباريات دور المجموعات.

وحل الكوري جانغ هيون سو كخيار آسيوي بعدما كانت الخانة لمصلحة الأسترالي ميلوش ديجينك الذي رحل بالإعارة إلى النجم الأحمر الصربي، بينما حافظ الثنائي بافتمبي غوميز وسباستيان جوفينكو على مواقعهما في التشكيلة.