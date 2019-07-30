الأهلي مهدد بخسارة دجانيني أمام الهلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

لا يزال مهاجم أهلي جدة دجانيني تفاريس مهدداً بالخروج من حساب مدربه الكرواتي برانكو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الذي يجمع الأهلي بالهلال يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بجدة بسبب الإصابة العضلية التي لحقت باللاعب أثناء معسكر فريقه بالنمسا، وشخصت بتمزق بسيط.

ودخل مهاجم الرأس الأخضر أول أمس برنامجاً علاجياً في عيادة النادي أملاً في اللحاق بالمباراة، وإذا تأكد غيابه فسيعتمد برانكو على مهند عسيري إلى جانب السوري عمر السومة لقيادة هجوم فريقه في المباراة المرتقبة.

إلى ذلك طالب الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق الأهلاوي اللاعبين بالتركيز في المباراة القادمة، وتحقيق انتظارات جماهير الأهلي.

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ودخل الأهلي والهلال أمس الأول منعطف الإعداد الأخير للقاء القادم قبل لقائهم في ال 13 من أغسطس /‏ آب على ملعب جامعة الملك سعود.

على صعيد آخر،تراجع البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر عن استبعاد البرازيلي جوليانو من قائمة فريقه الآسيوية التي ستواجه الوحدة الإماراتي في الخامس من أغسطس /‏ آب في الرياض .

وتضم قائمة فيتوريا الأجنبية الحارس الأسترالي براندلي جونز والبرازيلي ما يكون إلى جانب جوليانو والمغربي عبد الرزاق حمدالله.

على صعيد تحضيرات الأندية المحترفة، تعادل الحزم ودياً مع سيوفاك المجري 1-1، وخسر الاتفاق من قاسم باشا 0-4.