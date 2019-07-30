لوكاكو يخرج من تشكيلة اليونايتد ويقترب من إنتر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، التقارير التي تتحدث عن إمكان انتقال مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، بإبقائه خارج تشكيلته لمباراة ودية يخوضها اليوم الثلاثاء.

ويشكل الدولي البلجيكي في الآونة الأخيرة محور تقارير انتقال محتمل، لاسيما إلى إيطاليا، حيث سبق للمدير الرياضي لإنتر ميلان بييرو أوسيليو، أن أعلن في يوليو/تموز الماضي، أن ناديه دخل في مفاوضات مع نادي «الشياطين الحمر»، لضم الدولي البلجيكي، لكن التقارير تشير إلى أن يونايتد رفض عرضاً أولياً من إنتر بقيمة تقارب 54 مليون جنيه لضم اللاعب، وأن يونايتد يريد الحصول على المبلغ ذاته الذي دفعه من أجل الحصول على خدماته في صيف 2017 من إيفرتون، والبالغ 75 مليون جنيه.

وغاب لوكاكو (26 عاماً) بسبب إصابة في الكاحل، عن المباريات الودية التي خاضها فريقه تحضيراً للموسم المقبل، ضمن جولته الصيفية التي شملت أستراليا وسنغافورة والصين، وعاود التمارين تدريجاً قبل المباراة الأخيرة أمام توتنهام هوتسبر (2-1) الخميس الماضي في شانجهاي.

وعلى الرغم من تعافيه من الإصابة، لم يدرج يونايتد لوكاكو ضمن الأسماء التي ستنتقل إلى النرويج لملاقاة فريق كريستيانسوند اليوم الثلاثاء في أوسلو، بحسب تشكيلة اللاعبين ال26 التي نشرها الفريق عبر موقعه الإلكتروني، الاثنين.