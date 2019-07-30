اتحاد الطائرة يُقر اللائحة الموحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بناء على توجيهات صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، بالسماح للفئات (أبناء المواطنات، حملة جواز سفر الدولة، مواليد الدولة، المقيمين بالدولة) بالمشاركة في المسابقات الرسمية الرياضية، أقر اتحاد الإمارات لرياضة الكرة الطائرة اللائحة المعدلة لمشاركة الفئات المشمولة بتوجيهات صاحب السمو، رئيس الدولة، في مسابقات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2019-2020.

وأفاد علي درويش الفلاسي، الأمين العام المساعد، رئيس لجنة الأحداث الرياضية، بأن الأمر يتطلب من حملة جوازات سفر الدولة تسجليهم وقيدهم في كشوف الاتحاد،بشرط أن يحمل اللاعب جواز سفر صادراً من الدولة وساري المفعول لحظة طلب التسجيل أو القيد..

وبالنسبة للاعبين من فئات أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين فيها، فقد اشترطت اللائحة ألا يكون اللاعب مسجلاً في كشوف أي اتحاد رياضي داخل الدولة أوخارجها، وإذا كان قد سبق له تسجيله باتحاده الوطني فعليه أن يقدم خطاباً من اتحاده الوطني يفيد بالسماح له بالقيد والتسجيل وممارسة اللعبة في الدولة.

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كما تضمنت اللائحة ألا يكون قد سبق قيده أو تسجيله في كشوف الاتحاد كلاعب أجنبي محترف، وأن تكون لدى اللاعب هوية سارية المفعول، ويستثنى من شرط الإقامة أبناء الدول المعفية من الحصول على الإقامة في الدولة.

واشترطت اللائحة أن يكون اللاعب من مواليد الدولة، وضرورة تقديمه شهادة ميلاده مصدقة حسب الأصول من الجهات الرسمية في الدولة، حتى يتسنى له القيد والتسجيل ضمن هذه الفئة.

كما أوضحت أنه على اللاعب من فئة أبناء المواطنات، أن يتقدم بخلاصة قيد الدولة وجواز سفر الدولة ساري المفعول، وبطاقة هوية سارية المفعول لوالدة اللاعب عند لحظة القيد والتسجيل.