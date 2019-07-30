الإمارات في قمة بطولة المضيق ب 5 ميداليات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى منتخب الإمارات للشراع الحديث 5 ميداليات متنوعة إلى رياضة الإمارات بعد أن تفوق في الدورة ال 16 والأسبوع البحري لبطولة المضيق الدولية، والتي أقيمت في مدينة المضيق شمال المغرب بحضور 130 متسابقاً من 12 جنسية، وقدمت بطولة المضيق للمشاركين فرصة المشاركة والحضور في أجواء دولية للبطولة المصنفة ضمن الاتحاد الدولي للشراع، وتحت تنظيم النادي البحري الملكي المغربي في منطقة المضيق على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.

وتألق في فئة ليزر راديال المتسابق أحمد الحمادي من أكاديمية أبوظبي البحرية بإحراز ذهبية هذه الفئة، والتي أقيمت على ست مراحل مختلفة ومشاركة 25 متسابقاً، في حين حقق فضية وبرونزية فئة ليزر 4,7 خميس الحمادي وزايد الظاهري، وفي فئة الأوبتيمست تألقت أيضاً فرح بدر بإحراز ذهبية هذه الفئة، وأحرز عثمان الحمادي لفضية الفئة، وجميع الميداليات الأربع السابقة نالها متسابقون من نادي أبوظبي للشراع واليخوت.

وشهدت هذه المشاركة بروزاً قوياً من منتخب الإمارات للشراع والذي شارك بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ومشاركة الأندية البحرية الأبرز مع المنتخب، وهي أكاديمية أبوظبي البحرية، نادي أبوظبي للشراع واليخوت، نادي تراث الإمارات ونادي الحمرية، كما تواجد مع الفريق عبدالله العبيدلي الأمين العام للاتحاد، وخولة الحمادي مشرف الفريق والكابتن زهير مدرب الفريق وحضور طلال الزيدي ممثلاً للإمارات على لجان تحكيم البطولة.

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من جهته، وجّه مكتوم الحوقاني مدير أكاديمية أبوظبي البحرية والتي شاركت بأربعة طلاب من خلال المشاركة الدولية المميزة بجزيل الشكر لكل أفراد البعثة، وما قدموه من تميز وتفوق على مستوى البطولة المصنفة على أفضل المستويات دولياً في اتحاد الشراع، وأكد مكتوم أن هذه البطولة هي الأولى كمشاركة لأكاديمية أبوظبي البحرية، والتي تتطلع إلى أن يكون لها حضور أشمل وأوسع في الفترة المقبلة. وقال: في أول مشاركة وحضور حقق أبطالنا وأشبالنا مراكز متميزة أثبتت قدراتهم العالية وما يمتلكونه من سواعد قوية في التعامل مع الأشرعة الحديثة والقوارب الصغيرة، ونحن سعداء للغاية بأن يكون لنا هذا الحضور والتفوق على المنصات الدولية، وسعادتنا أكبر عندما تكون لنا ريادة وسط مشاركة كبيرة كما شهدنا عبر أرقام البطولة القوية، وبخاصة أن عدد المشاركين في المجمل تجاوز ال 130 بحاراً.

وأكد مكتوم أن أكاديمية أبوظبي البحرية قادمة وبقوة كي تضطلع بدورها بتخريج طلاب وبحارة ومتسابقين يحملون لواء المشاركات الدولية لاحقاً والوصول إلى العالمية من خلال تدرجهم في الأكاديمية والوصول لاحقاً إلى مرتبة قبطان مؤهل لخوض المنافسات المختلفة في الشراع الحديث.

وأكد مكتوم أن تواجد أكاديمية أبوظبي البحرية سيكون مكثفاً في الأيام المقبلة من ناحية التركيز على رفع المستوى الفني والمهاري لطلاب الأكاديمية وصقل خبراتهم ومواهبهم بشكل أكبر.

من ناحيته، وجه عبدالله العبيدلي التهنئة لرياضة الإمارات بما تحقق في بطولة المضيق، ومشيداً بعودة المنتخب بخمس ميداليات في هذه المشاركة، ووجه الشكر إلى الأندية البحرية التي أتاحت فرصة المشاركة والحضور لطلابها في هذه البطولة من أجل اكتساب الخبرة والاحتكاك مع بقية المستويات العالمية في الشراع الحديث، وأيضاً الارتقاء بما يمتلكونه من خبرة وتكوين رصيد دولي من المشاركة. وقال: لدينا مواهب قادرة على العطاء، وسيكون لها شأن أفضل في بطولات الشراع الدولية الحديثة القادمة.