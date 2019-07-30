جيانجسو يضم بديل بيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن نادي جيانجسو سونينج أغلق تماماً ملف التعاقد مع النجم الويلزي جاريث بيل، من ريال مدريد الإسباني، بعد إعلان النادي الصيني عن ضم الكرواتي الدولي إيفان سانتيني.

وتعاقد سونينج مع سانتيني البالغ 30 عاماً، من صفوف اندرلخت البلجيكي، واحترف سانتيني في الدوري البلجيكي بعد موسمين قضاهما في الدوري الفرنسي مع فريق كان.