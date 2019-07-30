شكرا لقرائتكم خبر عن جيانجسو يضم بديل بيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن نادي جيانجسو سونينج أغلق تماماً ملف التعاقد مع النجم الويلزي جاريث بيل، من ريال مدريد الإسباني، بعد إعلان النادي الصيني عن ضم الكرواتي الدولي إيفان سانتيني.
وتعاقد سونينج مع سانتيني البالغ 30 عاماً، من صفوف اندرلخت البلجيكي، واحترف سانتيني في الدوري البلجيكي بعد موسمين قضاهما في الدوري الفرنسي مع فريق كان.
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