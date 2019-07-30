الظفرة يسمي رؤساء شركاته الثلاث والعضو المنتدب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عقد مجلس إدارة نادي الظفرة اجتماعه الأول بمقر مجلس أبوظبي الرياضي بالعاصمة أبوظبي بحضور حمد خميس المنصوري رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة خليفة مطر الطنيجي وعيسى سيف المزروعي والمهندس مطر سالم المنصوري والمدير التنفيذي للنادي خميس عيسى المزروعي.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع تسمية خليفة مطر الطنيجي نائباً لرئيس مجلس إدارة النادي ورئيساً لشركة الظفرة الرياضية لكرة القدم، وعيسى سيف المزروعي رئيساً لشركة الظفرة للألعاب الرياضية، والمهندس مطر سالم المنصوري رئيساً لشركة نادي الظفرة للاستثمار، وجابر علي معلا المرر العضو المنتدب للنادي.

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في بداية الاجتماع تقدم رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وإلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على الثقة الغالية التي أولياها للمجلس الجديد.

وثمن المنصوري ثقة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة،مؤكداً أنهم سيعملون على ترجمة هذه الثقة إلى عطاء رياضي ومجتمعي وثقافي ينعكس على كل مواطني ومقيمي منطقة الظفرة بمختلف فئاتهم.

وتقدم المنصوري بالشكر لمجلس إدارة نادي الظفرة السابق برئاسة صالح جذلان المزروعي على جهودهم التي بذلوها خلال فترة توليهم إدارة النادي، مشيراً إلى أنهم سيعملون على استكمال هذه الجهود لدفع مسيرة النادي نحو مزيد من الإنجازات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة أن مجلس إدارة النادي سيستكمل تشكيل هياكل شركاته الثلاث، متمنياً أن يحالف التوفيق مجلس إدارة النادي وشركاته في تحقيق مزيد من الإنجازات للجماهير الوفية في منطقة الظفرة.