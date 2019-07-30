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خورفكان يكمل إجراءات ضم روبسون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الكرة بنادي خورفكان اكتمال إجراءات التعاقد مع المدافع البرازيلي روبسون دي باولا وانضمامه لمعسكر الفريق الأول في مصر والذي يستمر حتى السادس من أغسطس/ آب المقبل.

وأعرب البرازيلي روبسون عن سعادته في اللعب مجدداً بدوري الخليج العربي وخوض تجربة جديدة مع فريق خورفكان،مؤكداً استعداده ورغبته في الظهور بقوة سعياً لتحقيق تطلعات إدارة النادي ومحبيه.

يذكر أن المدافع روبسون لعب الموسم المنصرم مع بني ياس وأسهم بصورة واضحة في حصول الفريق السماوي على المركز السادس في روليت دوري الخليج العربي وبلوغ نصف النهائي في مسابقة كأس الخليج العربي، كما سبق له اللعب مع فريق باهيا البرازيلي وكاواساكي الياباني والاستقلال الإيراني وبوافيستا البرتغالي.

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