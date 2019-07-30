خالد عيسى: العين بطل بالفطرة ومعتاد على المنافسة

طمأن الدولي خالد عيسى، حارس مرمى العين ومنتخبنا الوطني لكرة القدم، الموجود حالياً في معسكر «الزعيم» في النمسا، جمهور فريقه في الموسم الجديد، حيث إن الطموحات كبيرة وبلا حدود للمنافسة على كل البطولات.

وتحدث الحارس الملقب باسم «جبل حفيت»، بالنظر إلى إبداعاته وتصدياته الرائعة، والوقوف كالجبل في وجه المنافسين، عن طموحات العين للموسم الجديد،

قال خالد عيسى: منذ أن انضممت إلى العين تعودت على أن المنافسة على البطولات والرغبة في تحقيق الإنجازات مطلب لكل العيناوية ومن يعرفهم جيداً يكاد يجزم أنهم أبطال بالفطرة ولا يضعون هدفاً أمامهم سوى حصد الألقاب مهما كانت الظروف التي يمر بها الفريق، وعلى سبيل المثال في مسابقة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي كانت جودة العناصر التي يضمها الفريق ليست بنفس إمكانات المنافسين في فرق المجموعة، ولكننا لم نسمع من أي إداري أو مشجع للنادي بأن الهدف هو الظهور المشرف بل المطلب كان واضحاً ويتمثل في المنافسة القوية، وفعلياً كان هدفنا التأهل لا لشيء سوى أننا العين.

وزاد: الواقع يؤكد أن إدارة وجمهور العين طموحهم في كل موسم بلوغ منصات التتويج، وشهدنا قبل نهاية الموسم استقدام لاعبين يمتلكون الإمكانات الفنية العالية لتعزيز قوة الفريق على النحو الذي يمكنه من تحقيق طموحات النادي تحت إشراف ليكو، وهو مدرب مرموق لديه اسمه وسمعته في الدوري البلجيكي ويتمتع بشخصية رائعة.

وعندما طالبناه أن يرد بصراحة على سؤال حول إن كان سيغادر النادي فعلياً في حال عدم الاتفاق مع الإدارة على التجديد بعد انتهاء عقده، قال: الحقيقة لم يكن هناك خلاف في الأصل معي أو مع غيري من زملائي اللاعبين حول تجديد العقود، فالأمور كانت محسومة، بيد أن ملف اللاعبين الذين دخلوا فترة «الستة أشهر» لم يقتصر على خالد فحسب، بل شمل سبعة أو ثمانية لاعبين بقائمة الفريق، الأمر الذي كان يتطلب وقتاً لترتيب الأوراق، وأكرر لكم بأنه لم يكن هناك أي خلاف مع النادي.

فخر واعتزاز

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وعن سقف الطموحات التي كان يحملها قبل انضمامه للعين وأهدافه الحالية مع «الزعيم»، قال: أحمد الله كثيراً الذي وفقني في المرحلة الماضية، إذ حققت مع النادي من خمس إلى ست بطولات أي بمعدل بطولة في كل عام بالإضافة إلى الإنجاز العالمي غير المسبوق محلياً وخليجياً والمتمثل في حصد الميدالية الفضية بعد أن حل «الزعيم» وصيفاً لريال مدريد الإسباني في النهائي، والمؤكد أن سقف الطموحات في هذا النادي غير محدود وفي كل لحظة تجده يكبر.

وأجاب عن السؤال الخاص بأصعب اللحظات التي عاشها مع الفريق، قائلاً: بصراحة خسارتنا أمام تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2016، من أصعب اللحظات التي عشتها مع الفريق، خصوصاً أننا كنا أقرب من المنافس للتتويج باللقب، قياساً بالمعطيات التي رافقت مواجهتي الذهاب والإياب، ولكن في النهاية قدر لنا أن نخسر ونحمد الله على كل حال والخسارة في عالم كرة القدم لا تعني النهاية والتحدي مستمر في الوصول للأهداف المرجوة.

وعن مونديال الأندية في ديسمبر الماضي الذي احتل فيه العين المركز الثاني خلف ريال مدريد، قال: شعرنا خلال العشرة أيام بمسابقة كأس العالم بأننا نلعب كرة قدم حقيقية من خلال الأجواء التي عشناها، سرعة الأداء، التحدي، الإثارة، الندية، الحضور الجماهيري، الاهتمام الإعلامي، معدل عدد دقائق اللعب الفعلي وإيقاع المباريات العالي وفي اعتقادي أن اللعب في كل عام عشرة أيام بالمونديال سيحقق الفارق المطلوب بالنسبة لنا.

وحول كيفية تعامله مع الانتقادات، قال: اللاعب الذي يتيح له القدر فرصة الحصول على شرف الانضمام لنادٍ كبير كالعين، مطالب بتحمل الانتقاد والتعامل بكل احترافية مع الوضع لأنه أمر لا مفر منه، وسأروي لكم قصة مع بداية انضمامي للعين في عام 2013، إذ تعرضت وقتها لسيل من الانتقادات والمدح في نفس الوقت من قبل الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى خارج أسوار النادي في بعض أماكن المدينة، وفي تلك الفترة كنت أعاني صراحة لدرجة أنني اجتمعت مع شخص من إدارة النادي وطلبت منه أن يساعدني على الخروج إعارة بسبب عدم مقدرتي تحمل الوضع، ومن جانبه أسدى لي النصح مشكوراً بالصبر وقال لي بالحرف: «الخير جاي» على حد تعبيره، وأحمد الله كثيراً أنا وزملائي بالفريق، لأننا وصلنا لمرحلة النضج في التعامل مع النقد الذي يوجه إلينا، سواء من الجمهور أو الإعلام ولكن بعيداً عن التجريح.

رجل المرحلة

وعن رأيه بالمدرب الجديد لمنتخب الإمارات الهولندي مارفيك، قال «مطالبون برد الجميل والتقدير لدولتنا وشيوخنا وجماهيرنا وكل محب لهذه الأرض الطيبة، الأمر الذي سيتحقق عبر الوصول لنهائي كأس العالم أو التتويج بلقب كأس آسيا، وأعتقد أن مارفيك رجل المرحلة لأنه يعمل على ترسيخ مفهوم الانضباط».