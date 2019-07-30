رومينيجه: ارتفاع الأجور في أوروبا غير معقول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف كارل هاينز رومينيجه، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، الأجور المرتفعة التي يحصل عليها اللاعبون في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا ب «غير المعقولة». وقال: «لست قلقاً فقط من ارتفاع الصفقات، إذ لم يعد مبلغ 100 و120 مليون يورو سعراً كبيراً، بل أشعر بالقلق أيضاً من صرعة الأجر الخالي من الضرائب، وعلينا أن نكون على حذر، لأن هذا يربك توازن الأجور، على سبيل المثال، سيدفع برشلونة أجراً سنوياً لجريزمان بالملايين، وهذا يضرب في اثنين، لأن النادي هو الذي سيدفع الضرائب، وبايرن ميونيخ لن يشارك في هذا الجنون».