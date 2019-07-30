«توفيق» بطل كأس «الوثبة ستاليونز» في بومبادور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «توفيق» بإشراف سي بليسون وبقيادة بروجناد، بطلاً للجولة الثانية عشرة لسباق كأس الوثبة ستاليونز (بري دو سابيل) لمسافة 1700 متر، الذي أقيم بمضمار بومبادور الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة 11 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تزامناً مع عام التسامح، وبشعار: «عالم واحد.. 6 قارات أبوظبي العاصمة».

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم.

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واجتذب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، 7 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتميز بالإثارة والتشويق حتى الأمتار الأخيرة، حيث لم يكن الفارق كبيراً بين أصحاب المقدمة.

وجاء السباق سريعاً منذ البداية واستطاع البطل التفوق بفارق عنق على ممثل الخيالة السلطانية العمانية «ووكون»، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة دامين مورين، وجاء في المركز الثالث «الماجد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.

وتتألف سباقات الوثبة ستاليونز من 66 سباقاً دولياً، منها 20 سباقاً في فرنسا التي تعتبر معقل سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا.