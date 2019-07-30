منتخب أصحاب الهمم يصل إلى سويسرا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت بعثة منتخب الإمارات الوطني لأصحاب الهمم إلى مدينة نوتويل السويسرية بمعنويات عالية استعداداً للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب والتي تنطلق في الفترة من 1إلى 5 أغسطس/ آب، وخاض منتخبنا الوطني تدريبه الأول استعداداً لخوض غمار المنافسة بروح عالية، ويسود التفاؤل البعثة لتحقيق إنجاز رياضي جديد لأبطال الإرادة.

وتشارك الإمارات في هذه التظاهرة العالمية بوفد قوامه 24 عضواً حيث يشارك منتخبنا في منافسات ألعاب القوى (مضمار وميدان) بعدد 13 لاعباً ولاعبة وهم، عبدالله يونس الغافري، وذكره أحمد الكعبي، وأحمد جاسم نواد، وحميد جاسم البلوشي، وعلي حسين عباس، وشيخة عبد العزيز سلطان، وشمة عبدالعزيز سلطان، وخليفة حسن السويدي ومحمد أحمد الشحي، وعبد العزيز الكندي، وسعود عبدالعزيز محمد، وعلي عبدالله شريف، ومحمد خليفة المزروعي بالإضافة للجهازين الإداري والفني.

وأكد ذيبان سالم المهيري مدير البعثة الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم على أهمية هذا المحفل العالمي للشباب من خلال اكتشاف أبطال المستقبل لمنتخباتنا الوطنية وتسليمهم الراية في المستقبل والتعرف إلى المنافسين في كل فئة لتكون النظرة الاستراتيجية واضحة ليصبحوا نواة تعتمد عليها منتخباتنا البارالمبية الوطنية وإعدادهم للألعاب البارالمبية.

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وقال إن التدريبات بدأت وتسير بشكل منتظم منذ وصول البعثة أمس استعداداً لانطلاق المنافسات، وتابع «كلنا أمل لاعتلاء منصات التتويج ورفع علم الدولة بكل فخر في هذا المحفل العالمي للشباب، وأبطالنا عودونا دائماً على النتائج المشرفة بغية رسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم بالإمارات في بطولة العالم للشباب».

وأشار إلى أن روح الإصرار والعزيمة التي يمتلكها فرسان الإرادة تبشر بنتائج جيدة، وذكر أن تواجد أبطال العالم للشباب سيساهم بشكل كبير في صقل أبطالنا وإكسابهم خبرات جديدة، متمنياً أن تحقق هذه المشاركة جميع أهدافها المنشودة.

وأكد رضا سوداني أحد مدربي منتخبنا الوطني للشباب أن تواجد الإمارات ليس من أجل المشاركة فقط بل أن المنتخب يسعى لتحقيق نتائج جيدة والظفر بميداليات تعكس الإعداد الجيد والتحضير الذي سبق المغادرة إلى سويسرا عبر البرامج وتجمعات للاعبين خلال الموسم المحلي والمعسكرات الخارجية التي أقيمت في إطار خطة تم وضعها مبكراً بهدف تطوير الرياضات الخاصة بأصحاب الهمم والحرص على تواجد علم الدولة في كل المحافل الدولية، وقال: سعداء بالمشاركة حيث يعد هذا المحفل العالمي فرصة جيدة لإنجاز جديد وتبادل الخبرات والتعرف إلى اللاعبين من مختلف دول العالم فئة الشباب.