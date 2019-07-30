شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوري 3» بطل الفئة الأولى لمهرجان سانت كلير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي بطلاً لسباق مهرجان سانت كلير الكلاسيكي رقم 15 -الجولة الرابعة من بطولة العالم 2019- والذي جرت أحداثه في ولاية ميتشغان شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية على مياه نهر سانت كلير.

ورفرف علم الإمارات عالياً في الحدث الكبير ليتواصل عزف أمراء البحار في كبريات المناسبات والأحداث العالمية محققين الفوز والانتصار، حيث أضاف زورق فيكتوري 3 انتصاراً جديداً بالفوز بالمركز الأول، هو الثاني في البطولة العالمية في أمريكا بعد الانتصار الأول في بحيرة أوزارك التي احتضنت الجولة الثانية.

وبات زورق الإمارات فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي يجلس متربعاً على القمة منفرداً مضيفاً 104 نقاط جديدة منحته الصدارة برصيد 383 نقطة في انتظار الجولتين المتبقيتين من عمر المنافسة في ميتشغان سيتي يوم الأحد المقبل وسانت ماري في ولاية فلوريدا شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وتفوق سفراء رياضة الإمارات في زورق فيكتوري 3 على منافسيهما في الفئة الأولى الزورقين الأسترالي أوف شور 222 بقيادة دارين نيكلسون وجيوفاني كاربيتلا والأمريكي مس غيكو 113 بقيادة ستيف كرتيس وجيمس شيبارد حيث استلما زمام المبادرة منذ بداية السباق وعلى امتداد مسافته التي وصلت إلى 52 ميلاً بحرياً وشملت 13 لفة حول كورس السباق (4 أميال بحرية لكل واحدة).

وتابع الجمهور الأمريكي الذي اكتظ به شاطئ المدينة الأمريكية حول ضفتي نهر سانت كلير والذي يقطع آلاف الكيلومترات بين كندا والولايات المتحدة بإعجاب شديد منافسات المهرجان بما فيها الفئة الأولى التي جمعت 3 زوارق من بينها فيكتوري الذي يظهر للمرة الأولى وينافس أسطورة السباقات الأمريكية فريق مس غيكو 113 ملك الألقاب.

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وهنأ حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم الطاقم الإداري والفني لزورق فيكتوري 3 على الجهد الجبار الذي بذلوه في الفترة الماضية والسهر على تجهيز الزورق ليظهر بهذه الصورة القوية في سانت كلير حيث خاض الفريق المشاركة بزورق الاحتياط بعد تعرض الزورق الأساسي لأضرار في جولة ساراسوتا.

وشد حريز المر على أيدي الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي اللذين استطاعا التأقلم بسرعة مع الظروف والتعرف إلى الزورق وقيادته بحنكة في السباق أمام منافسين أصحاب خبرة وتمرس.

وقال رئيس مجلس إدارة فيكتوري تيم إن المؤسسة تتطلع بطموحات كبيرة لمعانقة اللقب العالمي للمرة الأولى في بطولة العالم هناك في أمريكا والتي تقام هذا العام بحلة جديدة وتحت مظلة الاتحادين الأمريكي والدولي وذلك من أجل مواصلة مسيرة الأبطال سفراء رياضة الإمارات في الفئة الأولى التي عرفت وفي أعالي البحار العالمية تألق نجوم فيكتوري تيم.

وقال عيسى آل علي قائد زورق فيكتوري 3 إن الفوز بألقاب الفئة الأولى هو شعور لا يوصف خاصة حينما يكون هذا الفوز على أبطال عالميين مثل البريطاني ستيف كرتيس والأسترالي دراين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا والأمريكي جيمس شيبارد.

وأكد آل علي أن الفوز الكبير في سانت كلير سيمنحه هو وزميله سالم العديدي الدافع الكبير من أجل الاستمرار في مشوار البطولة وصولاً إلى النهاية السعيدة.

وقال سالم علي العديدي قائد زورق فيكتوري 3 ب «إن الانتصار على مياه الولايات المتحدة الأمريكية له طعم خاص خاصة هنا في سانت كلير والتي واجهنا فيها ظروفاً جديدة ومختلفة». وأضاف العديدي: نشعر بفخر كبير أن الفيكتوري تيم هو سفير فوق العادة لرياضة الإمارات حيث استطعنا الوصول إلى شمالي شرق الولايات المتحدة ونجحنا والحمد لله في إبهار المتابعين والتعريف بقدراتنا الفنية وأيضاً علامة التصنيع العالمية للفيكتوري تيم.