«أبيض الناشئين» يستعد للسفر إلى صربيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد منتخبنا الوطني للناشئين، مواليد 2004، للسفر إلى صربيا بعد غد الخميس، لإقامة معسكر خارجي للفترة من 1 إلى 21 أغسطس/آب، استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020، والتي ستقام في سبتمبر/أيلول المقبل.

ويؤدي أبيض الناشئين حالياً تدريباته بملعب ذياب عوانة، تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم وجهازه المساعد، بمشاركة 24 لاعباً، وذلك على فترتين صباحية ومسائية،حيث يركز الجهاز الفني على الجانب البدني ورفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين قبل معسكر صربيا، الذي يشهد خوض عدد من المباريات الودية.

من جهته أكد مدرب منتخبنا للناشئين ماجد سالم، أن تحضيرات المنتخب تسير بشكل جيد من خلال الحصص التدريبية اليومية على فترتين صباحية ومسائية، وفق البرنامج الذي تم وضعه من قبل الجهاز الفني، والذي انطلق بإجراء الفحوص الطبية لكافة اللاعبين للتأكد من سلامتهم.

وقال ماجد سالم إن معسكر صربيا، يمثل أهمية كبرى بالنسبة للجهاز الفني الذي سيعمل على تطوير الجانب الفني، ومعالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات خلال التجارب الودية التي سيخوضها المنتخب، والتي ستكون بشكل تدريجي مع أندية صربية، ومنتخب صربيا.