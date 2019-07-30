12 ميدالية لمنتخب التايكواندو في دولية الأردن

توج منتخب الإمارات الوطني للتايكواندو ب12 ميدالية ملونة في بطولة الأمير الحسن الدولية التي اختتمت منافساتها في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة عدد بارز من المنتخبات والفرق على مستوى القارة الآسيوية في جميع الأعمار لكلا الجنسين،واستطاع خلالها أبطال الإمارات مواصلة مسيرة التميز واعتلاء منصة التتويج عبر الظفر بأربع ميداليات ذهبية في مختلف الأوزان.

فاز بالميداليات الذهبية مريم سالم، وحور حميد، وفاطمة السويدي، وشمة المهيري، فيما نالت الميداليات الفضية كل من بدرية محمد، وموزه الظاهري، وميثاء النقبي، بالإضافة إلى سلطان آل علي، وعبدالله غلوم، ونال حسن شبر، ومريم راشد، وعمر الشامسي الميداليات البرونزية.

أكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو سعادته بالنتائج المشرفة التي حققها لاعبو الدولة والتي تضاف إلى سجل النجاحات الرياضية للإمارات في المحافل والبطولات الدولية، معرباً عن شكره لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو للرعاية والدعم الكبير والذي مهد لتحقيق العديد من الإنجازات، كما قدم التهنئة للاعبين الفائزين.

ووصف الزيودي جهود الجهازين الفني والإداري للمنتخب بالكبيرة وتستحق الشكر والتقدير، مؤكداً أن الإنجاز هو حصاد العمل المثمر والتخطيط للمستقبل خاصة وأن الهدف المقبل هو الحفاظ على ما تم إنجازه وتعزيزه بالأفضل وبما يتناسب ومكانة الرياضة الإماراتية على الصعيد الدولي.