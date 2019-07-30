افتتاح بطولة اتحاد غرب آسيا اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تفتتح، مساء اليوم، منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم على ملعب كربلاء الدولي؛ بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات: العراق ولبنان وفلسطين واليمن وسوريا، في حين تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والبحرين والأردن والكويت.

المباراة الأولى؛ وهي تمثل افتتاح البطولة، وستجمع منظم البطولة المنتخب العراقي مع المنتخب اللبناني. ويحاول المنتخب العراقي الذي سيغيب عن صفوفه أغلب لاعبيه المحترفين في الدوري الأوروبي والأمريكي، كسب جمهوره في هذه البطولة منذ المباراة الأولى؛ من خلال تقديم العرض الجيد، وتحقيق نتيجة مرضية.

أما المباراة الثانية فستكون بين المنتخب الفلسطيني مع المنتخب اليمني الذي كان أول منتخب في البطولة يصل إلى محافظة كربلاء.