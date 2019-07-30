أبوظبي ملتقى أبطال الشطرنج حول العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ينظم نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، النسخة ال26 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، والذي ينطلق في 2 أغسطس/ آب المقبل، ويستمر حتى 10 منه، في فندق سوفيتيل المطل على كورنيش أبوظبي، بمشاركة 728 لاعباً، ولاعبة، ويمثل الدولة 250 من أبرز لاعبينا، ولاعباتنا.

جرى الإعلان عن تفاصيل الحدث في مؤتمر صحفي عقده نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة بمقر مجلس أبوظبي الرياضي الداعم، والمتابع للتنظيم والاستضافة، بحضور مبارك العامري مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، وحسين الخوري رئيس اللجنة المنظمة، وإبراهيم المرزوقي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، وبلال الخالد المدير العام لمجموعة محمد رسول خوري وأولاده، إحدى الجهات الراعية للحدث.

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ومن المقرر أن يتوزع المشاركون ال 728 على سبع بطولات مختلفة، أبرزها البطولات الدولية الثلاث: بطولة الأساتذة، والبطولة المفتوحة، وبطولة الناشئين، ويشارك فيها 129 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية الرفيعة على مستوى اللعبة، كما تضم بطولة الشطرنج العائلي بمشاركة 21 عائلة، وبطولة الشطرنج الاستعراضي، وبطولة اللاعبين المخضرمين.

من جانبه، أوضح حسين الخوري أن البطولة هذا العام ستشهد مشاركة نخبة من لاعبي الإمارات الذين يبلغ عددهم 250 لاعباً، ولاعبة، مشيراً إلى أن أبرز الأسماء المشاركة، الأساتذة الدوليون سالم عبد الرحمن، وعمران الحوسني بطل الإمارات والعرب لفئة الشباب، وروضة السركال بطلة العالم للناشئات، إضافة إلى نخبة من لاعبي أندية الدولة.

وقال: على المستوى العربي، يشارك أحمد العدلي بطل العرب وإفريقيا، إضافة إلى نخبة من أبطال العرب من الكويت والسعودية والبحرين وعمان وسوريا والأردن والعراق واليمن وتونس والسودان. وأضاف: على المستوى العالمي تلقت اللجنة طلبات المشاركة من لاعبين مميزين، أبرزهم المصنف الأول بقارة آسيا والمصنف الثاني بالمهرجان الصيني (ني هاو)، والأوكراني يوري كورشينكو، كما تشارك الهند ب 86 لاعباً ولاعبة، وبكل منتخباتها الوطنية، كما عهدناها في السابق من أكثر الدول الداعمة للمشاركة في المهرجان، حيث يُعد المنتخب الهندي لاعبيه خلال الفترة الحالية، للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في النصف الثاني من أغسطس/ آب المقبل.

وكشف الخوري أن مباريات البطولة ستبث على الهواء مباشرة على موقع الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحادين الآسيوي والعربي.