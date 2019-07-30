شكرا لقرائتكم خبر عن طلب خاص للامبارد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد الفائز على ريدينج 4-3 ودياً من مشجعي «البلوز» عدم ترديد النشيد الذي قيل بمناسبة تسجيله الهدف 200 بقميص البلوز أمام الضيف وست هام. وقال: «تلقيت أفضل تشجيع في ستامفورد بريدج، لكنني لا أريد سماع ذلك النشيد، لأن فيه تقليل احترام للخصم. لا نريد تشجيعاً بكلمات نابية».
وفاز فريق تشيلسي بثلاث مباريات من أصل 5 في جولة قبل الموسم، وسيخوض مباراتين وديتين في النمسا وألمانيا قبل العودة لإنجلترا استعداداً لانطلاق الموسم بمواجهة قوية مع مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز.
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