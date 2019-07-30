الجزيرة يهزم «جلوبال أكاديمي» بثلاثية نظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

واصل الجزيرة تحضيراته للموسم الجديد في معسكره المقام في مدينة فاخينينجن الهولندية، وفاز في مباراته الودية الثانية على فريق جلوبال فوتبول أكاديمي بثلاثة أهداف دون مقابل، وقرر الهولندي يورجن ستربيل المدير الفني ل «فخر أبوظبي» الدفع بتشكيلتين مغايرتين على مدار شوطي المباراة لتحقيق الاستفادة المطلوبة في مرحلة الإعداد الأولى، وسعي بأسلوبه الفني إلى تجربة أكثر من نهج والتعرف إلى إمكانات اللاعبين لتسهيل مهامه ومنحه حلولاً بالنسبة للفريق قبل الدخول في المنافسات المحلية.وسجل أهداف الجزيرة في الشوط الثاني كل من حسن خالد، وسالم راشد وسيباستيان سياني من ركلة جزاء.

ودفع ستريبل في الشوط الأول بتشكيلة ضمت: سالم خيري، محمد فوزي، محمد العطاس، مسلم فايز، عبد الله إدريس، سيف خلفان، عبد الله رمضان، عيسى العتيبة، محمد خالد، كينو، زايد العامري. ودخل الشوط الثاني بتشكيلة مغايرة شهدت مشاركة كل من: محمد النقبي، سالم راشد، فارس جمعة، خليفة الحمادي، سالم العيدي، سياني، سلطان الغافري، خاطر سبيت، بدر الشبيبي، فيصل المطروشي، حسن خالد.