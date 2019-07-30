خاميس يعود لتدريبات الريال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الكولومبي الدولي خاميس رودريجيز للمشاركة في تدريبات فريقه ريال مدريد الإسباني. وظهر رودريجيز للمرة الأولى في تدريبات النادي الملكي؛ بعد انتهاء فترة إعارته لموسمين مع بايرن ميونيخ الألماني.

وأكدت صحيفة «أس» الإسبانية، أن نادي أتلتيكو مدريد يرغب في ضم خاميس رودريجيز، ويعتمد في إنجاح هذه الصفقة على رغبة ريال مدريد في التخلص من عبء الراتب الكبير للاعب؛ ولكنه في الوقت نفسه يضغط على إدارة النادي الملكي؛ لتخفيض سعر اللاعب عن 50 مليون يورو.

وترى الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد لا يرى أي مشكلة في بيع رودريجيز لأتلتيكو مدريد؛ ولكنه ليس مضطراً لاتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن.

وقالت «أس»، إن ريال مدريد أبلغ خاميس أنه قد يبقى ولا يستعجل بيعه، ولاسيما بعد إصابة أسينسيو. على خط آخر، أعلن نادي ريال مدريد إصابة حارس المرمى تيبو كورتوا بالتواء من الدرجة الثانية في الكاحل الأيسر، وحسب الصحافة فإنه سيبتعد بين 3 و4 أسابيع عن الملاعب.