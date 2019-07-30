ألفيش ينشر الحكمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تفنن الظهير البرازيلي داني ألفيش (36 عاماً) في التعبير عن تفكيره في مستقبله مع مواصلة بحثه عن عرض من نادٍ جديد، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، نهاية الموسم الماضي. ونشر لاعب برشلونة السابق كلمات حكيمة مرفقة بعدد من الصور على حسابه في «إنستجرام» بعد عمليات فوتوشوب يظهر فيها تارة على شكل بائع خضراوات، وتارة سائق تاكسي، وتارة حارس أمن في متحف أصابه النعاس من شدة الملل، وتارة أخرى بستاني.

وأرفق ألفيش صوره بالكلمات الحكيمة وكتب: «فلنزرع أشياء جيدة ونبيع أشياء جيدة، ونأكل أشياء جيدة، ونسبح في بحر به أشياء جيدة، ونحصد بذور جهدنا، كل ما سوى ذلك مجرد قصص». ولا يرغب ألفيش في اعتزال اللعب حالياً، والعمل في مجال آخر. واستبعد مدربه السابق بيب جوارديولا التعاقد معه، وقال عند سؤاله عنه: «نعرف أنه متاح مجاناً، كما تعرف كل الأندية المهمة عن وضعه. إنه لاعب مذهل وشخصية استثنائية، لكن لدينا ظهيرين رائعين وسعيدين بهما».