الارشيف / اخبار الرياضه

غرامة بمليوني يورو تمنع رونالدينيو من مغادرة البرازيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع غرامة بمليوني يورو تمنع رونالدينيو من مغادرة البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نجم كرة القدم البرازيلي الدولي السابق رونالدينيو

أكدت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن نجم كرة القدم البرازيلي الدولي السابق رونالدينيو يواجه مشاكل كبيرة في الوقت الحالي منها سحب جواز السفر الخاص به وبشقيقه وذلك بسبب الحكم الصادر ضدهما وشركتهما العقارية نتيجة مخالفة في الإنشاءات عام 2015 .

وذكرت صحيفة "فوليا دو ساو باولو" البرازيلية أن اللاعب وشقيقه روبرتو دي أسيس لا يمكنهما السفر حاليا خارج البرازيل بعد سحب جواز سفرهما بناء على حكم قضائي نظرا لعدم سداد غرامة مالية تبلغ قيمتها نحو مليوني يورو.

Advertisements

وكانت الشركة العقارية المملوكة للشقيقين ارتكبت مخالفة بيئية في إحدى المنشآت ما تسبب في الغرامة وعقوبات أخرى منها إيقاف إنشاءات أخرى للشركة.

وأشار محامي رونالدينيو النجم السابق لنادي الإسباني إلى أن رونالدينيو توصل لاتفاق بشأن سداد هذا المبلغ على أقساط ولكن هذا الاتفاق لم يدرج بشكل رسمي حتى الآن.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرامة بمليوني يورو تمنع رونالدينيو من مغادرة البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا