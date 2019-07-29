رسميا.. ريال مدريد يجدد إعارة لاعبه

قام نادي ريال مدريد الإسباني بالإعلان عن تجديد إعارة لاعب الفريق بورخا مايورال الى ليفانتي لموسم آخر.
وقال الريال عبر موقعه الرسمي في بيان مقتضب مساء اليوم الإثنين إنه وافق على إعارة مايورال إلى ليفانتي في الموسم المقبل حتى 30 يونيو 2020.
ولعب المهاجم الإسباني خلال الموسم الماضي 33 مباراة بقميص ليفانتي، سجل خلالها خمسة أهداف، بواقع 3 في الدوري الإسباني و2 في كأس الملك.
يذكر أن صاحب الـ22 عاما تُوج مع المنتخب الإسباني هذا الصيف بلقب بطولة كأس أمم أوروبا تحت 21 عاما، ونجح في تسجيل هدفين خلال البطولة.
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