جاريث بيل خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة لتوتنهام ودياً

خلت قائمة ريال مدريد من الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد التي تستعد لخوض مباراة أمام توتنهام في كأس أودي.

ريال مدريد سيلتقي مع توتنهام غدًا الثلاثاء في كأس أودي، ولم يتواجد الدولي الويلزي في قائمة الفريق الملكي بعد تعثر انضمامه إلى الدوري الصيني.

واستعان زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي لقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: كيلور نافاس- لونين- ألتوب سواريز

خط الدفاع: كارفخال- راموس- فاران- ناتشو- مارسيلو- أودريزولا-خافي هيرنانديز- دي لا فوينتي- جوتيريز

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خط الوسط: كروس- مودريتش- فالفيردي- ايسكو- سيواني

خط الهجوم: ماريانو- بنزيما- لوكاس فاسكيز- فينسيوس- هازار- رودريجو- كوبو

بيل كان قاب قوسين أو أدني من الرحيل إلى الدوري الصيني عبر بوابة نادي جيانجو إلا أن الصفقة لم تتم بسبب عائلة اللاعب الويلزي -بحسب ما ذكرته بعض التقارير-.

البالغ من العمر 30 عامًا لم يتضح موقفه النهائي حتى الآن سواء بالقاء مع ريال مدريد أو الرحيل إلى أحد الأندية المهتمة بخدماته.

جدير بالذكر أن وكيل بيل أكد في أكثر من مناسبة أن بيل لن يرحل عن ريال مدريد على سبيل الإعارة أو في صفقات تبادلية.