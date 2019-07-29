الارشيف / اخبار الرياضه

أوناي إيميري يطمئن جماهير آرسنال على لاكازيت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

صرح المدير الفني لأرسنال الإنجليزي اوناي ايميري أن الإصابة التي لحقت بمهاجمه الفرنسي الدولي الكسندر لاكازيت ليست كبيرة

وتعرض لاكازيت لإصابة قوية وخرج من الملعب بعد مضي 12 دقيقة فقط من بداية المباراة الودية التي جمعت ارسنال بفريق ليون الفرنسي أمس الأحد.

ولكن إيمري أكد اليوم الاثنين أن لاكازيت سيلحق بالمباراة الأولى لارسنال في الموسم الجديد من الممتاز والتي يلتقي خلالها مع نيوكاسل يونايتد في 11 من الشهر المقبل.

وقال إيمري "اللاعب سيبقى تحت الملاحظة لكن الإصابة ليست خطيرة".

وأضاف "لقد حاول أن يكمل المباراة لكنها مجرد مباراة تجريبية وعلينا أن نتوخى الحذر، فضلنا عدم المجازفة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوناي إيميري يطمئن جماهير آرسنال على لاكازيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا