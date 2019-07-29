أوناي إيميري يطمئن جماهير آرسنال على لاكازيت

صرح المدير الفني لأرسنال الإنجليزي اوناي ايميري أن الإصابة التي لحقت بمهاجمه الفرنسي الدولي الكسندر لاكازيت ليست كبيرة

وتعرض لاكازيت لإصابة قوية وخرج من الملعب بعد مضي 12 دقيقة فقط من بداية المباراة الودية التي جمعت ارسنال بفريق ليون الفرنسي أمس الأحد.

ولكن إيمري أكد اليوم الاثنين أن لاكازيت سيلحق بالمباراة الأولى لارسنال في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي يلتقي خلالها مع نيوكاسل يونايتد في 11 من الشهر المقبل.

وقال إيمري "اللاعب سيبقى تحت الملاحظة لكن الإصابة ليست خطيرة".

وأضاف "لقد حاول أن يكمل المباراة لكنها مجرد مباراة تجريبية وعلينا أن نتوخى الحذر، فضلنا عدم المجازفة".