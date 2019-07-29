فرانس فوتبول: موناكو يرغب في ضم بغداد بونجاح

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن نادي موناكو وضع اسم الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري ضمن اهتماماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صاحب الـ27 عامًا قدم أداءً جيدًا رفقة منتخب بلاده الذي شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تُوج بها محاربو الصحراء.

ولفت بونجاح اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الجاري.

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ويرتبط اللاعب الجزائري بعقد مع فريقه القطري يمتد حتى نهاية يونيو 2024.

بونجاح انضم إلى السد القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2015/2016 قادمًا من النجم الساحلي التونسي.

جدير بالذكر أن سجل 39 هدفًا خلال 22 مباراة خاضها في بطولة الدوري القطري الموسم المنصرم.