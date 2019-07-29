شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجا ميسي من محاولة الاعتداء في جزيرة إيبيزا؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تعرض نجم نادي تعرض نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي لمحاولة اعتداء في حفل غنائي بجزيرة إيبيزا الإسبانية أمس (الأحد). وأظهرت لقطات فيديو من مدينة إيبيزا ـ المقصد السياحي الهام في إسبانيا ـ النجم الأرجنتيني محاطاً ببعض رجال الأمن والحراس الشخصيين في محاولة لإخراجه من الحفل، بعد محاولة شاب الاقتراب منه بهدف الاشتباك معه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف نجا ميسي من محاولة الاعتداء في جزيرة إيبيزا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.