شكرا لقرائتكم فانكوفر وايت كابس الكندي يرفع عرضه لـ350 ألف دولار لشراء أحمد حمودي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع نادي فانكوفر وايت كابس الكندي عرضه لشراء أحمد حمودي صانع العاب الأهلي لـ350 ألف دولار اي ما يعادل 7 ملايين جنيه، تمهيدآ لضم اللاعب بداية من فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكانت ادارة الأهلي قد ابلغت حمودي في وقت سابق برفض رحيله لنادى فانكوفر وايت كابس الكندى، الذى أرسل عرضاً رسمياً لشرائه ،فى ظل وجود رغبة من اللاعب فى الرحيل بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم مع الأهلى منذ تولى الأورجويانى مارتن لاسارتى المسئولية الفنية.

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وعقد سيد عبد الحفيظ جلسة مع أحمد حمودى أكد له خلالها رفض لجنة التخطيط رحيله لنادى فانكوفر وايت كابس الكندى بالمقابل الذي تم عرضه في وقتها، نظراً لوجود حاجة فنية اليه خلال الفترة المقبلة.

ويتبقى لأحمد حمودى موسم واحد فى عقده مع الأهلى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى ناد مجانا فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال استمراره فى الأهلى وعدم رحيله فى الميركاتو الصيفى الجاري.

ومن المقرر ان تعيد لجنة التخطيط بالأهلي من مناقشاتها بخصوص رحيل حمودي، خاصة بعد اقدام النادي الكندي على رفع المقابل المادي.