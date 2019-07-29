شكرا لقرائتكم بيراميدز ينجح في حسم 5 صفقات في الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادي بيراميدز في ابرام عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، لدعم الفريق في الموسم المقبل، حيث تعاقد الفريق مع 5 لاعبين حتي الآن.

وتعاقد بيراميدز مع كل من ، إسلام عيسى قادما من النادي المصري البورسعيدي ، وأحمد علي مهاجم المقاولون العرب بعد دفع الشرط الجزائي، والصفقة الثالثة كان طارق طه لاعب الاسماعيلي .

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كما تعاقد بيراميدز مع صفقتين اليوم الاثنين ، وهم محمود حمادة لاعب الانتاج الحربي ، و ومحمد عطوة لاعب الرائد السعودي.

وكان مسئولو نادى بيراميدز قد تعاقدوا مع الفرنسى سباستيان ديسابر من أجل تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروى المقبل خلفًا للأرجنتينى رامون دياز.

يذكر أن ، حسام البدري رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، قد قرر العودة إلى المجال الفني مديرا فنيا بعد فترة قضاها عاما في العمل الإداري بنادي بيراميدز، والتي شارك خلالها في تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققا نجاحات كبيرة مع القائمين على تكوين النادي وهو ما ساهم في نجاح الفريق بالمنافسة على بطولة الدوري.