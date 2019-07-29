شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

الفريق عاد للتدريبات بعد فترة راحة استمرت 4 أيام اثر خوض مواجهة الزمالك مؤخرا بالدورى المحلى.

Advertisements

المران بدأ باجتماع بالجهاز الفنى بقيادة محمود جابر مع اللاعبين ، حرص خلاله على تحفيزهم من أجل لتحقيق نتائج مميزة فى الموسم الجديد ، قبل أن يؤكد أن المرود الذى يقدمه كل لاعب سيتم على اساسه مشاركته فى المباريات المقبلة.

واشتمل التدريب على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية ابرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة والضغط العالى، قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين.