- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جنش يودع حراس الزمالك برسالة مؤثرة.. وعمر صلاح يرد : اتعلمت منك كتير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك رسالة إلى زملائه عماد السيد وعمر صلاح بعد رحيلهما عن الفريق الأبيص فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب جنش عبر صفحته عن موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" :" مش عارف أبداً منين أو أقول ايه بس فعلا هفتقدكم جدا و هتوحشوني جدا اتمني ليكم التوفيق في تحديكم الجديد وواثق من نجحكم ربنا معاكم ويوفقكوا".
ورد عمر صلاح على رسالة جنش قائلا :" كنت اخ كبير والله وهتفضل طول عمرك اخ كبير إن شاء الله ترجع ب الف سلامه وتبقي فى احسن مكان عشان انت تستاهل كل خير اتعلمت منك كتير والله ".
وانتقل عماد السيد إلى صفوف الاتحاد السكندرى بينما رحل الحارس الشاب عمر صلاح إلى سموحة.
عمر صلاح
كانت هذه تفاصيل خبر جنش يودع حراس الزمالك برسالة مؤثرة.. وعمر صلاح يرد : اتعلمت منك كتير... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.