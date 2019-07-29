شكرا لقرائتكم جنش يودع حراس الزمالك برسالة مؤثرة.. وعمر صلاح يرد : اتعلمت منك كتير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك رسالة إلى زملائه عماد السيد وعمر صلاح بعد رحيلهما عن الفريق الأبيص فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب جنش عبر صفحته عن موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" :" مش عارف أبداً منين أو أقول ايه بس فعلا هفتقدكم جدا و هتوحشوني جدا اتمني ليكم التوفيق في تحديكم الجديد وواثق من نجحكم ربنا معاكم ويوفقكوا".

ورد عمر صلاح على رسالة جنش قائلا :" كنت اخ كبير والله وهتفضل طول عمرك اخ كبير إن شاء الله ترجع ب الف سلامه وتبقي فى احسن مكان عشان انت تستاهل كل خير اتعلمت منك كتير والله ".

وانتقل عماد السيد إلى صفوف الاتحاد السكندرى بينما رحل الحارس الشاب عمر صلاح إلى سموحة.

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عمر صلاح