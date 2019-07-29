شكرا لقرائتكم الزمالك يتسلم الاستغناء الخاص بـ أبو جبل ليتولى حراسة عرين الفارس الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم مسئولو نادى الزمالك، الاستغناء الخاص بمحمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، ليصبح حارسًا لعرين الفارس الأبيض بداية من الموسم المقبل.

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ونجح الزمالك فى الحصول على خدمات أبو جبل، بعد الموافقة على انتقال عمر صلاح حارس مرمى الأبيض لنادى سموحة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى أحمد داوودا لاعب وسط الفريق الأبيض، بالإضافة إلى سداد مقابل مادى للفريق السكندرى.

وانهى مسئولو الزمالك الاتفاق مع نظرائهم بسموحة خلال الجلسة التى عقدت منذ قليل بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، ليصبح أبو جبل حارس فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.