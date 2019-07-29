شكرا لقرائتكم أحمد داوودا يوقع رسميا لسموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع أحمد داوودا لاعب وسط الزمالك المنتهى إعارته مع نادى الاتحاد السكندرى، على عقود الانتقال رسميًا لنادي سموحة بداية من الموسم المقبل بعد المفاوضات التي أجراها مسئولو النادي السكندري للتعاقد معه.

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ووقع اللاعب على العقود الخاصة بالانتقال لسموحة دون الاتفاق على مدة التعاقد، ومن المنتظر أن يعقد داوودا جلسة مع مسئولى الفريق السكندرى غدًا الثلاثاء للاتفاق على مدة التعاقد، وذلك بعدما تسلم سموحة الاستغناء الخاص باللاعب من القلعة البيضاء.

وضم سموحة كلاً من عمر صلاح حارس الزمالك لمدة 3 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى أحمد داوودا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى الحصول على مقابل مادى نظير إنتقال محمد أبو جبل لصفوف الفريق الأبيض.