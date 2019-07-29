شكرا لقرائتكم سموحة يتعاقد مع محمد كوفي موسمين فى الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق سموحة في التعاقد مع محمد كوفي لاعب فريق الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر ، لمدة موسمين ، بعد انتهاء تعاقده مع فريق الكوكب السعودي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكان حسام حسن، المدير الفني لسموحة، قد طلب ضم كوفي، حيث سبق أن دربه في صفوف الزمالك والمصري.

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وسبق لكوفي اللعب لكل من الزمالك والمصري وبتروجت، كما توج بلقب الدوري المصري الممتاز رفقة فريق الزمالك موسم 2014-2015، وكذلك لقبي كأس مصر.

وكان عمر صلاح حارس الزمالك وقع لسموحة لمدة ٣ مواسم في حضور والده وسيد مرعي وكيل اللاعبين ومسئولي النادي السكندري.