سموحة يتعاقد مع محمد كوفي موسمين فى الانتقالات الصيفية...

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جدة - عمرو شويل نجح فريق سموحة في التعاقد مع محمد كوفي لاعب فريق الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر ، لمدة موسمين ، بعد انتهاء تعاقده مع فريق الكوكب السعودي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
وكان حسام حسن، المدير الفني لسموحة، قد طلب ضم كوفي، حيث سبق أن دربه في صفوف الزمالك والمصري.
وسبق لكوفي اللعب لكل من الزمالك والمصري وبتروجت، كما توج بلقب الدوري المصري الممتاز رفقة فريق الزمالك موسم 2014-2015، وكذلك لقبي كأس مصر.
وكان عمر صلاح حارس الزمالك وقع لسموحة لمدة ٣ مواسم في حضور والده وسيد مرعي وكيل اللاعبين ومسئولي النادي السكندري.
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