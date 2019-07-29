شكرا لقرائتكم أمرابط ينعش تدريبات النصر في المعسكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنعش المغربي نور الدين أمرابط تدريبات ناديه النصر يوم الاثنين بعدما شارك بها للمرة الأولى منذ انتهاء الإجازة الممنوحة له من الجهاز الفني.

وباتت صفوف النصر شبه مكتملة، إذ عاد جميع اللاعبين إلى التدريبات، باستثناء النيجيري أحمد موسى الذي ما زال يتمتع بإجازته عقب وصوله نصف نهائي كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده.

وينتهي معسكر النصر في الأول من أغسطس المقبل، وسيواجه الوحدة الإماراتي بعد ذلك التاريخ بأربعة أيام في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.