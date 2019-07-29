سييرا يستعين بفيكيو وخيمينز في مباراة ذوب آهن

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اختار التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب اتحاد جدة كلاً من مواطنه لويس خيمينز والأرجنتيني إيميليانو فيكيو لتمثيل الفريق في دوري أبطال آسيا. وأبقى المدرب التشيلي على مواطنه كارلوس فيلانويفا، وكذلك الاستعانة البرازيلي رومارينيو ليكون ضمن القائمة التي ستواجه ذوب آهن أصفهان الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. وكان اتحاد جدة قد اختار الإيفواري سانوغو والأسترالي ماثيو يورمان ليلعبان في مباريات الفريق الآسيوية بدور المجموعات، قبل أن يتم الاستغناء عنهما.

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