انتقال حارس المرمى عمر صلاح إلى سموحة

انتهى مسئولي نادي سموحة السكندري من اتفاقهم مع مسئولي نادي الزمالك ومجلس إدارة النادي، حول الاتفاق عن ضم حارس المرمى لفريق نادي سموحة عمر صلاح في الموسم الكروي الجديد القادم، حيث قد وقع حارس المرمى عمر صلاح، على عقود الانتقال الرسمية لنادب سموحة لمدة 3 مواسم مع بداية الموسم القادم.

حيث قد جاء توقيع حارس المرمى صلاح على عقود الانتقال لسموحة بعد أن تم عدد من المفاوضات التي تم إجراءها من جانب مسؤولي النادي السكندري حتى يتم التعاقد معه، حيث قد حضر جلسة توقيع العقود كل من والد عمر صلاح وسيد مرعي وكيل اللاعبين ومسؤولي النادي السكندري.