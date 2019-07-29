تعاقد نادي الإسماعيلي مع راعي الرسمي لملابس الفريق

قام كلاً من عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المستشار محمد الكلية وأمين الصندوق ومحمد حلف، باستقبال مدير إدارة التسويق والتعاقدات وفريدي الذي يعتبر ممثل الشركة الراعية الخاص بقميص الفريق وذلك سيتم من أجل منافسات الموسم الجديد، كما أن الطرفان كانوا يتناقشون حول تحقيق أفضل عائم مادي لخزينة النادي في خلال هذه الرعاية.

كما أكد الأستاذ فريدي عن شعوره بالسعادة لرعاية قميص نادي الدراويش، وأكد على أن هذا النادي عظيم ويحصل على شعبية كبيرة من الجماهير على مستوى مصر والوطن العربي بأكمله، كما أنه أضاف قائلاً ” وجود الإسماعيلي يضيف إلينا الكثير، لا سيما أن الشركة لدينا تحتاج لمزيد من الانتشار في مصر، والتي تشهد أحد أقوى المنافسات في الوطن العربي”.