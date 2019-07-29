محاصرة اتهامات العنصرية للاتحاد الدولي لكرة اليد

قام الاتحاد الأوروبي لكرة اليد برئاسة الأستاذ حسن مصطفى، بالإعلان عن تشكيل جديد لأفضل لاعبي لبطولة العالم للشباب الذي يكون عمرهم تحت عام 21، وذلك عبر موقعه الرسمي، كما أن قائمة الاتحاد الأوربي قامت بضم 9 لاعبين من منتخب فرنسا وكرواتيا والبرتغال والدنمارك.

فقام الاتحاد الأوروبي بتجاهل أي لاعب من المنتخب الوطني، كما أن خبراء الملعب قاموا بتوجيه اتهامات كبيرة لإدارة الاتحاد بالعنصرية ضد المنتخب الوطني، كما أنهم أكدوا أن هذا الفريق قام بتقديم عدد كبير من الجهود والمباريات وحصل على المركز الثالث في البطولة وفاز في عدد كبير من المنتخبات الأوروبية، وكانت القائمة تضم أحسن لاعب وهو إيقان ماتينوفيتش وهذا من دولة كرواتيا.