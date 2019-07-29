ملامح قائمة الأهلي الإفريقية.. لاعبان في كل مركز.. ومنافسة على 5 مقاعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أقل من 48 ساعة تفصل الأهلي عن إرسال قائمته الإفريقية للموسم الجديد (2019-2020) إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي اتضحت ملامحها بنسبة كبيرة بعد تتويج رجال المدير الفني مارتن لاسارتي بلقب الدوري المصري.

وسمح الكاف للأندية بقيد 30 لاعبًا في القائمة الإفريقية، إلا أن الأهلي قد يترك بعض المقاعد الشاغرة لإضافة أسماء جديدة في يناير المقبل، خاصةً في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاعبين المقرر الاستغناء عنهم أو إعارتهم.

ويستهل بطل الدوري مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق اطلع برة في ذهاب الدور التمهيدي خارج مصر يوم 11 أغسطس المقبل، بينما يستقبل فريق جنوب السودان أحد أيام 23/24/25 من الشهر نفسه في مصر.

وقد يضمن 25 لاعبا من القوام الحالي للأهلي أماكنهم في القائمة الإفريقية، لتبقى المنافسة قائمة على 5 مقاعد أخرى بين عدة لاعبين، لقيدهم بإضافة أسمائهم في يناير المقبل بعد الميركاتو الشتوي بدفع رسوم بسيطة التكلفة للكاف.

وتتزامن فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل مع الجولات الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبالتالي سيغيب اللاعبون الجدد -الذين سيتم إضافة أسمائهم إلى القائمة- عن المشاركة في بداية دور الـ16 للمسابقة.

واقترب الأهلي من الحصول على خدمات محمود متولي مدافع الإسماعيلي، ليُعد ثاني صفقات الفريق الأحمر بعد ضم المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر، كما يدخل محمد مجدي "أفشة" لاعب بيراميدز ضمن قائمة اهتمامات الأحمر.

ويبقى موقف 12 لاعبا غامضا في ظل خروجهم من حسابات لاسارتي، وهم: أحمد علاء، محمد نجيب، هشام محمد، باسم علي، إسلام محارب، أحمد حمودي، محمد شريف، أحمد الشيخ، مؤمن زكريا، ناصر ماهر، صلاح محسن وعمرو جمال.

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وبعد عودة مؤمن زكريا عقب فسخ عقده مع أحد السعودي، استعاد الأهلي خدمات حسين السيد وعمار حمدي بعد نهاية إعارة الثنائي للاتفاق السعودي والاتحاد السكندري، كما انتهت إعارة أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار للجونة.

وفي حالة تعاقد الأهلي رسميا مع متولي وأفشة سيقوم بقيد الثنائي في القائمة الإفريقية، وقد يلجأ الجهاز الفني لقيد لاعبين آخرين من الذين انتهت إعارتهم أو الذين لا يحصلون على فرصة المشاركة، من أجل تعزيز عدة مراكز مثل رأس الحربة وصانع الألعاب.

ولكن يبدو أن الأهلي سيتجه إلى قيد 25 لاعبا بالإضافة إلى الوافد المنتظر محمود متولي، مع ترك 4 مقاعد شاغرة لإضافة أسماء جديدة خلال فترة القيد المقبلة، خاصة أن باب القيد المحلي سيظل مفتوحا حتى منتصف سبتمبر المقبل، مما يسمح باستكمال القائمة بعناية.

وبالتالي قد تتكون قائمة الأهلي الإفريقية من 25 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد.

الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، كريم نيدفيد، حسام عاشور، عمرو السولية، محمد محمود.

وسط الهجوم: حسين الشحات، جيرالدو، وليد سليمان، صالح جمعة، رمضان صبحي، جونيور أجايي.

الهجوم: وليد أزارو، مروان محسن.