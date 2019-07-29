رسميًا.. بيراميدز يضم خامس صفقاته الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع محمد عطوة لاعب الرائد السعودي بعدما وقع على عقود انضمامه بصفة نهائية.

وجاء تعاقد بيراميدز مع عطوة، في حضور المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ضمن خطة التدعيمات القوية للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وبعد التوقيع انضم اللاعب لمعسكر الفريق الحالي للبدء مع باقي أعضاء الفريق للتحضير للمواجهة المقبلة في البطولة الكونفيدرالية.

وفي سياق متصل حصل بيراميدز على توقيع محمود حمادة، لاعب الإنتاج الحربي، لتدعيم الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وكان بيراميدز أعلن في وقت سابق ضم ثلاث لاعبين وهم أحمد علي واسلام عيسي وطارق طه.